Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını ve eylül ayında BM Genel Kurulu'nda bu kararı resmen açıklayacağını...
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını ve eylül ayında BM Genel Kurulu'nda bu kararı resmen açıklayacağını duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını ve eylül ayında BM Genel Kurulu'nda bu kararı resmen açıklayacağını duyurdu. - PARİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika