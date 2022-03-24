Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmak için enerji tedarikini çeşitlendirmek istediğini açıkladı. - Haberler

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmak için enerji tedarikini çeşitlendirmek istediğini açıkladı.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmak için enerji tedarikini çeşitlendirmek istediğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmak için enerji tedarikini çeşitlendirmek istediğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmak için enerji tedarikini çeşitlendirmek istediğini açıkladı. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika

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