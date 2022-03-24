Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmak için enerji tedarikini çeşitlendirmek istediğini açıkladı.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmak için enerji tedarikini çeşitlendirmek istediğini açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmak için enerji tedarikini çeşitlendirmek istediğini açıkladı. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı / Politika