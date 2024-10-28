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Fransa Başbakanı Michel Barnier Ameliyat Oldu

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Fransa Başbakanı Michel Barnier, boyun bölgesindeki lezyon nedeniyle ameliyat oldu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fransa Başbakanı Michel Barnier, boyun bölgesindeki lezyon nedeniyle ameliyat oldu.

Fransa Başbakanı Michel Barnier, boyun bölgesindeki lezyon nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu ameliyat oldu. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 73 yaşındaki Barnier'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, görevinin başında olduğu aktarıldı. Açıklamada, lezyonun analizinden elde edilecek sonuçların birkaç hafta içinde belli olacağı ve Başbakan Barnier'ın 31 Ekim'de yapılması planlanan Bakanlar Kurulu toplantısına katılacağı ifade edildi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

paris

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