Fransa Başbakanı Meclis'te elektronik sigara içti, muhalefetten tepki

Fransa'da muhalefet partisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Caroline Fiat, Başbakan Elisabeth Borne'un Ulusal Meclis'te elektronik sigara kullanmasına tepki göstererek, 'Burada yasaları yazıyoruz ancak yasaların üstünde değiliz.' dedi.

Fransa'da muhalefet partisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Caroline Fiat, Başbakan Elisabeth Borne'un Ulusal Meclis'te elektronik sigara kullanmasına tepki göstererek, "Burada yasaları yazıyoruz ancak yasaların üstünde değiliz." dedi.

Meclis Genel Kurulunda konuşan milletvekili Fiat, Başbakan Borne'un Meclis'te elektronik sigara kullanmasına tepki gösterdi.

Fiat, Meclis'te kendisi konuşurken, Borne'un elektronik sigara içmesini "aşağılayıcı bir durum" olarak gördüğü yorumunda bulundu.

Sağlık Bakanı Aurelien Rousseau'nun 28 Kasım'da, kamu sağlığını gerekçe göstererek, plajlarda ve kamu binalarının çevresinde sigara içilmemesi gerektiğini duyurduğunu hatırlatan Fiat, "Burada yasaları yazıyoruz ancak yasaların üstünde değiliz." dedi ve herkesin yasalara uyması gerektiğini vurguladı.

Fransız milletvekili, sigara tüketiminin sağlığa zarar verdiğinin altını çizdi.

Dün yaşanan olaya ilişkin görüntüleri X sosyal medya platformundan paylaşan Fiat, "Başbakan Elisabeth Borne'dan Meclis'te elektronik sigara içmeyi bırakmasını talep etmek için konuşmamı yarıda kesmek zorunda kaldım." ifadesini kullandı.

Milletvekilinin paylaşımının altında bir sosyal medya kullanıcısı "Sonunda biri (Başbakan'a) yasaların herkes için geçerli olduğunu söylemeye cesaret etti." yorumunda bulundu ve Başbakan'ın Genel Kuruldan dışarı çıkarak sigarasını kullanabileceğini ifade etti.

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise "Her gün hükümet üyeleri davranışlarıyla yasalara uymadığını halka gösteriyor." diye yazdı.

Borne'un Meclis'te elektronik sigara kullandığı anlara ait görüntüler daha önce de gündem olmuştu. Bu durum, ülkede kamuya ait kapalı mekanlarda sigara kullanımının yasak olması nedeniyle eleştirilmişti.

Fransa Sağlık Bakanı Rousseau 28 Kasım'da, ülkedeki plajlarda, ormanlarda, kamuya açık bahçelerde, okul gibi bazı kamu alanlarının çevresinde sigara kullanımının yasaklanacağını duyurmuştu.

Ülkede 2007'den bu yana kamuya ait kapalı binalarda ve iş yerlerinde sigara tüketimi yasak.