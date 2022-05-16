Fransa Başbakanı Castex istifa etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa Başbakanı Castex istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Fransa Başbakanı Castex istifa etti

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Başbakan Jean Castex'in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunduğu belirtildi.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Başbakan Jean Castex'in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunduğu belirtildi. Castex'in yerine 61 yaşındaki Çalışma Bakanı Elisabeth Borne'nin geçmesinin bekleniyor.

Fransa'da 24 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun ardından Başbakan Jean Castex'in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunduğu ve Macron'un Castex'in istifasını kabul ettiği bildirildi. Başbakan Castex'in, yerel saatle 18: 30'da devir teslim için Elysee Sarayı'ndan ayrılıp Başbakanlık Konutuna geçtiği aktarıldı.

FRANSA'DA 30 YIL İLK KADIN BAŞBAKAN ADAYI

Castex'in yerine ise 61 yaşındaki Çalışma Bakanı Elisabeth Borne'nin geçmesinin beklendiği belirtildi. Borne, Macron tarafından Başbakanlık görevinin getirilmesi halinde 1991-1992 yılları arasında Başbakanlık görevi yapan Edith Cresson'ın ardından ilk kadın olacak.

Cumhurbaşkanı Macron daha önceki yaptığı bir konuşmada, yeni Başbakan'ın ekolojik planlamadan da sorumlu olacağını belirtmiş, bu nedenle daha sosyal ve çevreci yönü ağır basan bir adaya Başbakanlık görevini vermesi bekleniyordu.

(Tansu Sarıtaylı/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title