Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti suçsuz bulundu

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, 'yasa dışı çıkar sağlamak' suçlamasıyla hakim karşısına çıktığı davada suçsuz bulundu. Mahkeme, Dupond-Moretti'nin çıkar sağlamak için kasıtlı hareket etmediğine hükmetti. Aklanması muhalefet tarafından eleştirildi.

Fransa'da "yasa dışı çıkar sağlamak"tan hakim karşısına çıkan Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, suçsuz bulundu.

BFMTV'nin haberine göre, mahkeme, Dupond-Moretti'nin yargılandığı davada, suçun maddi unsurunu oluşturan yasa dışı çıkar elde etme durumu olduğuna ancak Bakan'ın çıkar sağlamak için "kasıtlı" hareket etmediğine hükmetti.

Dupond-Moretti'nin aklanması, başta Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) olmak üzere muhalefet cephesince eleştirildi.

Adalet Bakanı Dupond-Moretti, 10 günlük yargılanma sürecinde görevde kalmayı sürdürerek, her fırsatta suçsuz olduğunu yinelemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Elisabeth Borne ve kabine üyeleri, yargılanma sürecinde Dupond-Moretti'ye destek vermişti.

Dupond-Moretti'nin davası, görevleri sırasında işlediği suçlar nedeniyle bakanları yargılama yetkisine sahip Cumhuriyet Adalet Mahkemesinde (CJR) görüldü.

"Bakanlık görevini kötüye kullanmak" ve "yasa dışı çıkar sağlamak"tan yargılanan Dupond-Moretti, görev yaparken CJR'de yargılanan ilk adalet bakanı oldu.

Bakanlık görevini, hakimlerle hesaplaşması için kullandığı iddia edilmişti

Bakanlık görevine 2020'de getirilmesinden kısa bir süre sonra Dupond-Moretti, avukatlık yaptığı dönemde müdahil olduğu davalara bakan bazı hakimler hakkında adli soruşturma başlatmıştı.

Bakan, Eylül 2020'de eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de dahil olduğu "telekulak" davasında görev yapan Ulusal Mali Savcılık Ofisinden (PNF) 3 hakim hakkında idari soruşturma açmıştı. Dupond-Moretti, ayrıca yolsuzlukla suçlanan polis memuru müvekkilinin davasına bakan sorgu hakimi Edouard Levrault hakkında idari soruşturma açmakla itham edilmişti.

Hakimlerle hesaplaşma için bakanlık görevini kötüye kullandığına ilişkin iddiaları yalanlayan Dupond-Moretti, "hükümetin tavsiyelerine uymaktan başka bir şey yapmadığını" söylemişti.

Yolsuzlukla mücadele kuruluşu Anticor ve 3 hakim sendikası, Dupond-Moretti hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti.

Mayıs 2022'de CJR Savcılığı, Dupond-Moretti'ye yönelik yeterli sayıda suçlama olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Ekim 2022'de CJR soruşturma komitesi, bakanın "yasa dışı menfaat sağlamak"tan yargılanmasına karar verirken, avukatları mahkemenin bu kararını temyize götürmüştü.