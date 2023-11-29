Fransa Adalet Bakanı, Aşırı Sağcıları Uyardı

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, şiddet olayları çıkarmak için 16 yaşındaki Thomas'ın bıçaklanarak öldürülmesini kullanan aşırı sağcıları uyardı.

Le Figaro'nun haberine göre, dün Ulusal Meclis'te 18 Kasım'da bıçaklanarak öldürülen Thomas isimli genç için saygı duruşunda bulunuldu.

Kürsüye çıkan Adalet Bakanı Dupond-Moretti, gencin ölümünden sonra aşırı sağcıların sokaklarda şiddet olaylarını organize etmeleri konusunda Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birliğe (RN) yüklendi.

Bakan Dupond-Moretti, "İnandırıcı olmak için, temizlik yapın." diyerek RN'yi "ırkçıları, Yahudi karşıtlarını ve kimlikçileri" saflarından çıkarmaya çağırdı.

Bakan'ın sözlerine tepki gösteren RN milletvekilleri oturumu terk etti. Le Pen, partisine yönelik suçlamalar karşısında "Adalet Bakanı'nın kendilerine hakaret etmesine kayıtsız kalmayacaklarını" ve şikayette bulunacaklarını duyurdu.

Aşırı sağcılar farkı kentlerde sokaklara inmişti

Thomas'ın öldürüldüğü Drome bölgesine bağlı Romans-sur-Isere'de demir sopalar ve havai fişek taşıyan yaklaşık 60 kişilik aşırı sağcı grup "İslam Avrupa dışına" sloganları atarak yürüyüş yapmıştı. Bölgede bazı camilere de tehdit mesajları gönderilmişti.

Kentte yaşanan şiddet olaylarında rolü olan 6 kişi, 6 ila 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Romans-sur-Isere'in ardından Rennes kentinde de aşırı sağcılar "Fransa Fransızlarındır" sloganları atarak yürüyüş yapmıştı.

Lyon'un da 5'inci bölgesinde aşırı sağcılar gösteri yapmıştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, "Göç öldürür" yazılı pankartlar taşıyan kişilerin, "İslam Avrupa dışına" ve "Thomas için" sloganları attığı yer almıştı. Polisin müdahale ettiği gösterilerde 8 aşırı sağcı gözaltına alınmıştı.

Muhalefet milletvekilleri, bu grupların çeşitli kentlerde baskın düzenleme girişimini eleştirerek medyayı ve siyasetçileri aşırı sağı cesaretlendirmekle suçluyor.

Siyasiler, aşırı sağcıların, Müslümanlara yönelik nefreti körüklemeye çalıştığına işaret ediyor.

-Olay

Crepol köyü sakinleri 18 Kasım gecesi kış balosu için belediye binasında toplanmış, balo salonunda bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 16 yaşındaki Thomas bıçaklanarak öldürülmüş, 18 kişi yaralanmıştı.

Yetkililer, 400'den fazla kişinin bulunduğu salonu basan ve çok sayıda kişiyi yaralayan saldırganların siyasi ya da dini bir gerekçeyle hareket etmediğinin değerlendirildiğini belirtmişti.

Valence Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı. 9 şüpheli, "cinayet" ve "toplu halde cinayete teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 6'sının tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Valence Savcılığı, gözaltına alınanlar arasında 20 yaşındaki bir Fransız'ın, Thomas'ın ölümünde ana şüpheli olduğunu bildirmişti.

Gencin ölümünün ardından aşırı sağcılar farkı kentlerde sokaklara inerek şiddet olayları başlatmıştı.