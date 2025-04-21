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Erdoğan: Türkiye tekrar tartışmaların içine çekilmek isteniyor

Erdoğan: Türkiye tekrar tartışmaların içine çekilmek isteniyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ismi, bölgesinin bir kutup başı olarak her platformda daha fazla zikrediliyor ama böylesi kritik bir dönemde, Ana Muhalefet Partisi eliyle Türkiye tekrar tartışmaların, eski kavgaların içine çekilmek isteniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ismi, bölgesinin bir kutup başı olarak her platformda daha fazla zikrediliyor ama böylesi kritik bir dönemde, Ana Muhalefet Partisi eliyle Türkiye tekrar tartışmaların, eski kavgaların içine çekilmek isteniyor.

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Sokaklarımızın terörize edilmesinden, Türkiye'nin Batı'ya ve Batılı medya kuruluşlarına pervasızca şikayet edilmesine, üniversite ve lise gençliğinin kışkırtılmasından boykot çağrılarıyla ülke ekonomisine zarar verilmesine kadar tüm tuşlara aynı anda basılıyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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