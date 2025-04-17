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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle Mücadelede Emeklerin Karşılığını Almaya Başladık

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle verilen mücadelede de verilen emeklerin karşılığını almaya başladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle verilen mücadelede de verilen emeklerin karşılığını almaya başladık.

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Suriye ve Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla terörü kaynağında kurutma noktasına geldik.

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Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak amacıyla ittifak ve iktidar olarak, kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz.

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40 yıldır kanımızı emen, kaynaklarımızı sömüren, kardeşi kardeşe kırdıran terör belasından tamamiyle kurtulup, Terörsüz Türkiye hedefine vardığımızda önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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