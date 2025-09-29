Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boeing Uçak Anlaşması Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Boeing uçak anlaşması) Uçak almak, muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemez. İhtiyacınızı belirleyecek, planlamasını yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Boeing uçak anlaşması) Uçak almak, muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemez. İhtiyacınızı belirleyecek, planlamasını yapacak. Sonra görüşecek, pazarlık edecek ve neticede uzun müzakereler sonunda anlaşmaya varacaksınız. Aynı yaklaşım özel havacılık şirketleri içinde geçerlidir. Yani ortada ana muhalefetin saçmalıklarından öte Türk havacılığını daha da güçlendirmeyi amaçlayan bir vizyon bulunuyor. Tabii rüşvetsiz selam dahi almayanların bunu anlamasını beklemiyoruz.

