Erdoğan: Mazlumların Yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin bugün özgürlük ve adalet için mücadele eden mazlumların yanında olduğunu dost-düşman herkes çok iyi bilmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin bugün özgürlük ve adalet için mücadele eden mazlumların yanında olduğunu dost-düşman herkes çok iyi bilmektedir. Bunu bilmeyen, bilse bile kabullenmeyen bir tek ana muhalefettir. Daha düne kadar Orta Doğu'ya bakınca sadece bataklık görenlerin, Gazze'nin kahraman evlatlarına terörist iftirası atanların, 'Bize ne Gazze'den, Suriye'den, Libya'dan, Somali'den' diyen vicdansızların, bugün çıkıp bizi eleştirmesinin zerre kadar kıymeti yoktur.

