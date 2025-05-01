Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Ülkemizin büyümesi, milletimizin güçlenmesi, Türkiye'nin ilerlemesi için alın teri döken, didinen, uğraşan, fedakarca çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşçi ve işverenlerimizin refah seviyelerinin yükseltilmesi, sendikaların faaliyetlerini sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti zihniyetinin yasakladığı 1 Mayıs'ı, Emek ve Dayanışma Günü yaparak resmi tatil ilan ettik.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşçi ve işverenlerimizle, çiftçi ve üreticilerimizle, sendikalarımızla, tüm çalışanlarımızla birlikte Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız.