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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Su Politikası Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek ülkemiz için bir tercih değil, milli güvenlik meselesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek ülkemiz için bir tercih değil, milli güvenlik meselesidir.

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Su alanında, günümüz rakamlarıyla, toplam 3 trilyon 350 milyar liralık yatırım yaparak, 10 bin 663 tesisi hizmete açtık.

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GAP kapsamındaki projelerin hayata geçmesiyle birlikte Türk ekonomisi şaha kalkacak. Sulama alanında yıllık 150 milyar lira, enerjide yıllık 77 milyar lira, içme suyu alanında yıllık 18 milyar lira kazanç sağlayacağız.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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