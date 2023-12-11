Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Su Temini İle İlgili Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 81 ilimizin tamamının memba kalitesinde suya ulaşması için son 21 yılda 316 adet içme suyu ve 24 adet atık su tesisini hizmete sunduk. Yıllık 3,1 milyar metreküp içme ve kullanma suyu temin ettik. Başka ülkelere 'hak' olan Türkiye'ye 'lüks' değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 81 ilimizin tamamının memba kalitesinde suya ulaşması için son 21 yılda 316 adet içme suyu ve 24 adet atık su tesisini hizmete sunduk. Yıllık 3,1 milyar metreküp içme ve kullanma suyu temin ettik. Başka ülkelere 'hak' olan Türkiye'ye 'lüks' değildir. Bunun için madenimiz varsa ortaya çıkaracağız. Petrolümüz, doğalgazımız varsa keşfedeceğiz. Rüzgar ve güneş enerjisinden azami derece istifade edeceğiz. Tam Bağımsız Türkiye hayalimize gölge düşürmeyeceğiz. Bugüne kadar hep iş ürettik, hizmet ürettik.