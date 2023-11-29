Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki İsrail saldırılarına karşı tüm imkanlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyanın gözü önünde 50 gün boyunca Gazze'yi yaktılar, yıktılar. 35 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz yaralandı. Gazze'deki binaların 3'te 2'si yıkıldı veya tahrip oldu ya da kullanılamaz hale geldi. Sağlık ve eğitim altyapısı da tamamen çökmüş durumdadır. Netanyahu adını şimdiden 'Gazze Kasabı' olarak yazdırmıştır. İsrail yönetiminin insanlık vicdanı yanında uluslararası hukuk önünde de hesap vermesi için mevcut tüm yolları deneyeceğiz. Bugün tüm imkanlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika