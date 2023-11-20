Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs ve Ermenistan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kıbrıs sorununa ilişkin) Maruz kaldığımız onca haksızlığa rağmen adil ve kalıcı çözüm irademizi muhafaza ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( Kıbrıs sorununa ilişkin) Maruz kaldığımız onca haksızlığa rağmen adil ve kalıcı çözüm irademizi muhafaza ediyoruz. Bunun yolunun da Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin teyit edilmesinden geçtiği kanaatindeyiz.

(Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanılanlar)

Ermeni halkı ve yöneticilerinin güvenliği binlerce kilometre ötede değil komşularıyla işbirliğinde aramaları daha doğru olacaktır. Buradan bir kez daha Ermenistan'a Azerbaycanlı kardeşlerimizin uzattığı eli tutması çağrısında bulunuyorum.