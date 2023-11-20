Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs ve Ermenistan açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kıbrıs sorununa ilişkin) Maruz kaldığımız onca haksızlığa rağmen adil ve kalıcı çözüm irademizi muhafaza ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( Kıbrıs sorununa ilişkin) Maruz kaldığımız onca haksızlığa rağmen adil ve kalıcı çözüm irademizi muhafaza ediyoruz. Bunun yolunun da Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin teyit edilmesinden geçtiği kanaatindeyiz.
(Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanılanlar)
Ermeni halkı ve yöneticilerinin güvenliği binlerce kilometre ötede değil komşularıyla işbirliğinde aramaları daha doğru olacaktır. Buradan bir kez daha Ermenistan'a Azerbaycanlı kardeşlerimizin uzattığı eli tutması çağrısında bulunuyorum.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika