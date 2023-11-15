Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gidicidir. Bütün mesele dünyada haklının yanında yer alacak olanların duruşudur. Bu konuda maalesef beklenen gelişmeler oluyor mu; hayır. Hala olmuyor. ve Amerika başta olmak üzere batı hep birlikte maalesef ters yüz olarak bu duruma bakıyor. Fransa; önce farklı açıklamalar yapıyor. Daha sonra bakıyorsunuz geri vitese takıyor. Dürüst ol. Yani bir gün öyle bir gün böyle yapma. Sabah başka akşam başka olmayın. Türkiye gibi olun.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika