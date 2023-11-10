Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Anayasa mahkemesi ve Yargıtay arasında yaşanan sorun) Yargı kurumlarının karaları elbette tartışılabilir. Bu defa farklı bir sorunla karşı karşıyayız. Biz bu tartışmada taraf değil hakem konumundayız. Bu sorunun çözüm yeri yasalardır. Ancak yasalarımız bu konuda da yeteriz kalmaktadır. Ülkemizi bir an önce yeni anayasaya kavuşturmanın gerekliği ortaya çıkıyor. İnşallah, Meclis'te ortak bir anlayışa varılarak yeni anayasa çalışmaları başlar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika