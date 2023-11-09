AK Parti Aday Adaylığı Başvuruları Dijital Ortamda Alınacak

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: Başvurular dijital ortamda alınacak. Kişiler ön başvurusunu istediği yerden yapabilecek. Aday formunun sıcak imzalı şekilde bize gelmesi gerekiyor. Sadece aday formunu çıkartıp imzalamak suretiyle aday adaylığı yapılacak. Bu sefer başvuru aidatı almıyoruz. Bağış alınacak. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 50 bin TL, İl belediye başkanlığı için 30 bin, ilçe belediye başkanları için 20 bin, TL bağış alınacak. Bağışlar tüm dünyanın gözleri önünde soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazzeli kardeşlerimiz için AFAD tarafından kendilerine ulaştırılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika