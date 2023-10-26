MSB: Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması konusunda askeri imkan ve kabiliyetlerimiz devrededir

MSB: (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze için söylediği 'Diplomatik, gerekirse askeri tüm yolları devreye sokmaya devam edeceğiz' sözlerine ilişkin) Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamaları yapmış ve Türkiye'nin sorumluluk almaktan asla kaçınmayacağını vurgulamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de bugüne kadar kendisine verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirmiştir. Türkiye olarak akan kanın durması için ateşkes ve barışa giden yoldaki çabalarımız devam etmektedir. Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması konusunda da askeri imkan ve kabiliyetlerimiz devrededir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika