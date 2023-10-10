Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail-Filistin arasında yaşananlar sorunları derinleştiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsrail- Filistin arasında yaşanılanlar) Sorunları daha da derinleştirecek her türlü adımdan imtina edilmesi şarttır. Bölgedeki tüm aktörleri sorumluluk alması için çağırıyoruz. Sivil yerleşim yerleri hedef almanın kimseye bir faydası olmaz. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? ve buraya gelen uçak gemisinin etrafında botlarıyla, uçaklarıyla orada bütün Gazze'yi, etrafını indirerek çok ciddi katliamlara adım atacak. Şuanda ben burada bir şeyi açıklamak zorundayım. Suriye'de bugün 20'nin üstünde Amerika'nin üssü var. Suriye'de Amerika'nın üssünün ne işi var?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika