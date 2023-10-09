Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Filistin halkının temel haklarını hiçe sayan yaklaşımı kendi halkının güvenliğini de tehdit etmektedir. Biz tek masumun dahi burnunun kanamasına razı olmadığımızı hep söyledik, söylüyoruz. Bugün de aynı yerdeyiz. Türkiye olarak bizim bu konudaki tavrımız en başından beri nettir. 1967 Sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğine inanıyoruz. Müslümanlar olarak ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın gönül coğrafyamızda ayrı bir yeri var. Maalesef bu bölge birinci dünya savaşının ardından orayı terk etmek zorunda kalmamızla birlikte kanın, çatışmanın, işgalin eksik olmadığı bir yere dönüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika