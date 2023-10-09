Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Irak ve Suriye'ye yönelik operasyonlar başarıyla sonuçlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kuzey Irak ve Suriye'ye yönelik operasyonlar) Binlerce yıllık devlet geleneğimizden aldığımız ilhamla, sınırlarımız dışındaki mücadeleyi insani ve ahlaki çizgileri ihlal etmeden yürütüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kuzey Irak ve Suriye'ye yönelik operasyonlar) Binlerce yıllık devlet geleneğimizden aldığımız ilhamla, sınırlarımız dışındaki mücadeleyi insani ve ahlaki çizgileri ihlal etmeden yürütüyoruz. Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde geçtiğimiz hafta yaptığımız son harekatları da aynı hassasiyetle icra ettik. Operasyonumuzun ilk safhası başarıyla sonuçlandı. Teröristlere ait toplam 194 hedef imha edilirken 162 terörist etkisiz hale getirildi.