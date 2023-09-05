Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandık sonuçlarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özellikle sandıkta yaşadığı hezimetin faturasını 28 milyon vatandaşımıza kesmeye çalışan kibir kuleleri tamamen beyhude bir uğraş içindedir. İşine geldiği zaman başörtülüyü yanına al ama öbür taraftan Marmaray'da veya otobüslerde bu hanımefendilere hakaret et. Açık konuşuyorum, kim olduğunuzu biliyoruz. Neyi amaçladığınızı da biliyoruz. Biz hala aynı şeyi söylüyoruz. Aynı yerde duruyoruz. Başaramayacaksınız. Milletin size attığı şu şamardan halen akıllanmadınız ve hala akıllanmıyorsunuz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika