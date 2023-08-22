Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede başarılı sonuçlar alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerek hizmet standardı gerek devletimize sadakat noktasında geçmişte kıyas edilemeyecek seviyeye ulaştık. Terörle mücadele başta olmak üzere emniyet hizmetlerinde daha tesirli sonuçlar alıyoruz. Yalan ve propaganda ile kandırılıp dağa kaçırılan gençlerin sayısı günden güne azalıyor. Bugüne kadar 45 kişi bölücü terör örgütünden kaçarak tekrar aileleriyle kucaklaştı. Geride bıraktığımız 2 buçuk aylık süreçte 32 terörist iknayla teslim oldu. Türkiye eninde sonunda terör belasından muhakkak kurtulacaktır. Teröristler ya teslim olacaklar ya da devletimizin demir yumruğu ile yüzleşeceklerdir. Bunun dışında başka bir yol yoktur.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika