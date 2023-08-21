Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Gücüne Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış gücü gerek köylülere yönelik fiziki müdahalesi gerekse müdahale sonrası yaptığı talihsiz açıklamalarla tarafsızlığına gölge düşürmüş zaten yaralı olan itibarını daha da zedelemiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış gücü gerek köylülere yönelik fiziki müdahalesi gerekse müdahale sonrası yaptığı talihsiz açıklamalarla tarafsızlığına gölge düşürmüş zaten yaralı olan itibarını daha da zedelemiştir. Uluslararası hukukla bağdaşmayan bu tavırlar sebebiyle bölgede gerilim maalesef yeniden tırmanmıştır. Bu müdahaleyi kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Garantör bir devlet olarak ara bölge başta olmak üzere adadaki emri vakilere ve hukuksuzluklara rıza göstermeyeceğimiz bilinmelidir.