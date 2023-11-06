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Fırat Üniversitesi ve Şırnak Belediyesi İsrail'e Destek Veren Markaların Ürünlerinin Satışını Durdurdu

Fırat Üniversitesi ve Şırnak Belediyesi, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışını durdurma kararı aldı. Fırat Üniversitesi sosyal tesislerinde ve Şırnak Belediyesi tarafından desteklenmeyen markaların ürünleri satılmayacak.