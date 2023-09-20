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Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerin taciz atışlarının cezasız kalmadığı vurgulanarak, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Politika

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