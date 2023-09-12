Fırat Kalkanı Bölgesinde 4 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelede kararlılık vurgulandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terörle mücadeleye sonuna kadar devam edileceğine işaret edilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verdi.
Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika