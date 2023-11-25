Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/ Ypg'li teröristin, icra edilen operasyonla etkisiz hale getirildiklerini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" ifadeleri yer aldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika