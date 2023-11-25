Üye Girişi
Haberler

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son Güncelleme:
Politika Haberleri
Abone Ol

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/ Ypg'li teröristin, icra edilen operasyonla etkisiz hale getirildiklerini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanlığı Fırat YPG PKK Güvenlik Terör 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title