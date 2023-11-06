Fırat Kalkanı Bölgesinde 2 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.