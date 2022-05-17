Finlandiya ve İsveç temsilcileri yarın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek - Haberler

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Finlandiya ve İsveç temsilcileri yarın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Finlandiya ve İsveç temsilcileri yarın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek

Finlandiya'nın NATO Temsilcisi Klaus Korhonen ve İsveç'in NATO Temsilcisi Axel Wernhoff'un yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.

Finlandiya'nın NATO Temsilcisi Klaus Korhonen ve İsveç'in NATO Temsilcisi Axel Wernhoff'un yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.

Finlandiya ve İsveç, yarın NATO üyeliği için başvuracağını açıklamasının ardından NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya'nın NATO Temsilcisi Klaus Korhonen ve İsveç'in NATO Temsilcisi Axel Wernhoff'un yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşeceği bildirildi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Jens Stoltenberg, Finlandiya, İsveç, Politika, Haberler

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