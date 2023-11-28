Finlandiya ve İsveç Başbakanları Helsinki'de Görüştü

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ve İsveçli mevkidaşı Ulf Kristersson, Helsinki'de ikili ilişkiler, güvenlik meseleleri ve diğer uluslararası ve AB meselelerine odaklanan bir görüşme gerçekleştirdi.

HELSİNKİ, 28 Kasım (Xinhua) -- Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ve İsveçli mevkidaşı Ulf Kristersson Pazartesi günü Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de ikili ilişkiler, güvenlik meseleleri ve diğer uluslararası ve AB meselelerine odaklanan bir görüşme gerçekleştirdi.

Orpo, Finlandiya ve İsveç arasında özellikle güvenlik konularında daha yakın temasın önemini vurguladı.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Orpo, Finlandiya'nın izinsiz göçle mücadele için yeni tedbirler düşündüğünü belirterek, orantılı ve etkili eylemlerin öneminin altını çizdi.

Kristersson ise AB dış sınırının "artık sadece İtalya, Yunanistan ve İspanya'nın meselesi olmadığını", meselenin İskandinav ülkelerini de ilgilendirdiğini söyledi. Finlandiya'nın AB sınırını koruma çabalarına güçlü desteğini ifade eden Kristersson, "Ortak bir menfaatimiz var" dedi.

Her iki lider de 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinin önemini vurguladı. Orpo, "Finlandiya ve İsveç gelecekteki Avrupa Birliği gündemi üzerinde güçlü bir nüfuza sahip olmak için işbirliği yapıyor" dedi.

İki lider, NATO üyesi olarak rollerini de ele alırken Kristersson "NATO'nun kararlarını takip etmekten NATO'yu şekillendirmeye" geçişin yeni bir kimliği temsil ettiğini vurguladı. Kristersson, "NATO'da kararlar fiilen alınırken orada bulunmak gerekiyor" dedi.

Başbakanlar aynı gün her iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarıyla ortak bir toplantı gerçekleştirdi. İsveç heyeti ayrıca Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile bir araya geldi.