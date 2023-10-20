Gelecek yılın bütçesinde sağlık ve sosyal hizmetlerde tasarruf yapmayı planlayan ve bu hizmetleri tehlikeye atmakla suçlanan Finlandiya'nın merkez sağ hükümeti güvenoyu aldı.

Gelecek yılın bütçesinde sağlık ve sosyal hizmetlerde tasarruf yapmayı planlayan ve bu hizmetleri tehlikeye atmakla suçlanan Finlandiya'nın merkez sağ hükümeti güvenoyu aldı.

Finlandiya'dan YLE'nin haberine göre milletvekilleri, Başbakan Petteri Orpo'nun kabinesi lehine 85'e karşı 101 oy kullandı.

Oylama, hükümetin sağlık ve sosyal hizmetler konularını ele alış biçimi üzerine yapıldı.

Orpo'nun koalisyon hükümetinde yer alan partilerin milletvekilleri oylamada hazır bulunurken 13 muhalefet milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Muhalefetteki Merkez ve "Movement Now" partileri başlangıçta hükümetin istifasını talep ederek güven oylaması çağrısında bulunmuştu.

Finlandiya hükümeti, gelecek yıl öngörülen maliyet artışlarını yavaşlatmanın yanı sıra kamu sağlık sektöründe toplamda yaklaşık 1,4 milyar avro tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Muhalefet, hükümetin ilçelerden tasarruf etmelerini isteyerek Finlandiya'nın sosyal ve sağlık hizmetlerini tehlikeye attığını öne sürmüştü.

Muhalefet partileri tasarruf tedbirlerini "kesinti" olarak nitelendirirken hükümet, planları "bir tür maliyet sınırlaması" olarak nitelendirmişti.

Başbakan Orpo, hükümetin yerel hizmetleri güvence altına alacağını söylemiş ancak bunun her belediyenin kendi sağlık merkezine sahip olacağı anlamına gelmediğini sözlerine eklemişti.