Finlandiya Hükümeti, ırk ve cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için önlemler açıkladı

Finlandiya hükümeti, ırk ve cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla bir dizi önlem açıkladı. Plan, eğitim sistemini kapsayacak ve göçmen çocuklarının erken çocukluk eğitimine katılımını artırmayı hedefliyor. Ayrıca iş arayanlar arasında ayrımcılıkla mücadele edilecek ve kadın göçmenlerin işgücü piyasasına girişi teşvik edilecek.

HELSİNKİ, 1 Eylül (Xinhua) -- Finlandiya hükümeti, Finlandiya toplumunda ırk ve cinsiyet eşitliğini teşvik etmeye ve ayrımcılıkla mücadeleye yönelik bir dizi önlem açıkladı.

Önümüzdeki hafta parlamentoda görüşülecek olan ve tüm eğitim sistemini kapsayan plan, göçmen çocuklarının erken çocukluk eğitim ve bakım hizmetlerine katılımını artırmayı amaçlıyor. Ayrıca istihdam sürecinde iş arayanlar arasında ayrımcılıkla mücadele etmeye ve kadın göçmenlerin işgücü piyasasına girişini teşvik etmeye yönelik çalışmalar da yürütülecek.

Açıklama, birkaç yıl önce önde gelen hükümet yetkilileri tarafından yayımlanan ve ırkçı bulunan sosyal medya ve özel blog içeriklerinin, bu yılın başlarında tetiklediği hararetli ırkçılık tartışmalarına bir yanıt olarak geldi.

Söz konusu mesele, hükümet içinde de atışmalara neden olmuş, Finlandiya İsveç Halk Partisi (RKP) hükümetten çekilmeyi değerlendirmeye başlamıştı. Parlamento, her ikisi de Gerçek Finler Partisi'ne mensup olan Maliye Bakanı Riikka Purra ile Ekonomi Bakanı Wille Rydman hakkında önümüzdeki hafta güvenoyu düzenleyecek. İki bakan, ırkçı tavırları yüzünden kamuoyu tarafından ağır şekilde eleştirilmişti.

Başbakan Petteri Orpo, Çarşamba günü medyaya yaptığı açıklamada, tüm koalisyon partilerinin ayrımcılığa karşı eylem planını destekleyeceğini ve hükümetin devamı için güvenoyu vereceğini söyledi. Ulusal Koalisyon Partisi ve Gerçek Finler Partisi hükümette önde gelen partiler olarak yer alırken, Hristiyan Demokrat Parti ve RKP'nin ise daha az bakanlığı bulunuyor.