Finlandiya Dışişleri Bakanı: Gazze'deki durum için insani yardım çağrısı yapılmalı

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Gazze'de yaşayan sivil halka yardım çabalarının koordine edilmesi gerektiğini belirterek, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklama yaptı. Valtonen, Ukrayna-Rusya savaşının hala odak noktası olduğunu vurguladı ve Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Gazze'de yaşayan sivil halka yardım çabalarının koordine edilmesi gerektiğini belirterek, "Bugünkü toplantıda en azından Gazze'deki durum için insani koridorlar ve insani yardım çağrısında bulunmayı dört gözle bekliyoruz. Tabii ki geleceğe yönelik barışçıl bir çözüme yönelik güçlü desteğimizi de ifade etmek isteriz." dedi.

Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklama yapan Valtonen, odak noktasının hala Ukrayna-Rusya savaşı olduğunu vurguladı.

Valtonen, Orta Doğu'daki duruma rağmen Ukrayna'ya yönelik desteklerini güçlendirdiklerini ve buna devam edeceklerini kaydetti.

Gazze'de yaşayan sivil halka yardım çabalarının koordine edilmesi gerektiğini belirten Valtonen, "Bugünkü toplantıda en azından Gazze'deki durum için insani koridorlar ve insani yardım çağrısında bulunmayı dört gözle bekliyoruz. Tabii ki geleceğe yönelik barışçıl bir çözüme yönelik güçlü desteğimizi de ifade etmek isteriz." dedi.

Valtonen, AB'nin sivillerin tarafında yer aldığını ve İsrail'le de dayanışma içinde olduğunun altını çizerek, "İsrail'le çok güçlü bir dayanışma içindeyiz ama her çatışmada tüm sivillerin gözetilmesi çok önemli. Gazze'deki insani duruma çok ama çok güçlü bir şekilde odaklanmamız ve bunu tüm vatandaşlar için iyileştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

İsrail'in kendini ve vatandaşlarını savunmak için hakkı olduğunu vurgulayan Valtonen, İsrail'in bunu insancıl ve uluslararası hukuka uygun yapması gerektiğine ve "Filistin'in Hamas olmadığına" dikkati çekti.

Rusya- Ukrayna savaşı unutulmamalı

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Rusya- Ukrayna savaşının unutulmaması çağrısında bulunarak, Kiev'e desteğin sürmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tsahkna, Filistin'deki durumun sorulması üzerine ise insani yardımların bölgedeki sivillere ulaşmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis de Ukrayna'nın kendileri için öncelikli olduğuna dikkati çekerek, "Bizim için öncelikler söz konusu olduğunda, kesinlikle Ukrayna öncelikli ana çatışmadır. Bu bizim sınırımızda ve savunduğumuz ilkelerle ilgili. Eğer bunu çözebilirsek, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını güvence altına alabilirsek, bence dünya normale dönmeyi ve istikrar sağlamayı bekleyebilir." diye konuştu.