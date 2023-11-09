Finlandiya'da Sanatçılar ve STK'lar Gazze'de Ateşkes İçin İmza Kampanyası Başlattı

Finlandiya'da sanatçılar ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK), hükümetlerinin, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunması için imza kampanyası başlattı. Finlandiya Kadın Dernekleri Birliği, Uluslararası Af Örgütü Finlandiya, Finlandiya'da Filistinli Sesler, sosyal ve beşeri bilimler alanında çalışan araştırmacılar, müze çalışanları, akademisyenler, sanat ve kültür alanındaki profesyoneller Gazze'de ateşkes için ayrı ayrı düzenledikleri imza kampanyalarını duyurdu.

Finlandiya'da sanatçılar ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK), hükümetlerinin, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunması için imza kampanyası başlattı.

Finlandiya Kadın Dernekleri Birliği, Uluslararası Af Örgütü Finlandiya, Finlandiya'da Filistinli Sesler, sosyal ve beşeri bilimler alanında çalışan araştırmacılar, müze çalışanları, akademisyenler, sanat ve kültür alanındaki profesyoneller Gazze'de ateşkes için ayrı ayrı düzenledikleri imza kampanyalarını duyurdu.

Aktivist grup Finlandiya'da Filistinli Sesler, Gazze'de büyük acılar yaşandığına dikkati çekmek için başlattığı imza kampanyasında, "Aşağıda imzası bulunan bizler, Finlandiya hükümetinden, derhal ateşkes sağlanması ve Gazze'deki sivillerin korunması amacıyla insani yardım koridorlarının açılması için elinden geleni yapmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sosyal ve beşeri bilimler araştırmacıları da Finlandiya hükümetinden İsrail'in Filistinli sivillere yönelik askeri eylemlerini derhal kınamasını, ateşkes ve Gazze'ye insani yardım koridorlarının açılmasını talep etmesini istedi.

Müze çalışanlarının düzenlediği imza kampanyasında da "Birleşmiş Millet (BM) Genel Kurulunda insani ateşkesin desteklenmesi yönünde yapılan oylamada Finlandiya utanç verici bir şekilde çekimser kaldı. Finlandiya liderliğinin insani ateşkesi destekleyen 120 BM üyesi ülkeye katılmasını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çeşitli STK'ler de benzer şekilde ifadeler kullanarak Başbakan Petteri Orpo'ya çağrıda bulundu. Kampanyalara binlerce imza atıldı.

Sanat camiasından ateşkes desteği

Finlandiya Fotoğraf Müzesi, Müzisyenler Birliği, Virüs Tiyatrosu, KOM Tiyatrosu ve Finlandiya Ulusal Tiyatrosu ateşkes için çağrıda bulunanlar arasında yer alıyor.

Finlandiya Ulusal Tiyatrosu yetkilisi Mika Myllyaho, kurumun Instagram hesabından ülkenin siyasi liderlerine seslenerek "Gazze'de derhal ateşkes çağrısı yapıyoruz. Bölgede sivillerin öldürülmesini durdurmak ve insani yardımın ulaştırılmasını sağlamak için elinizden geleni yapmanız konusunda adım atmaya çağırıyoruz. " ifadesini kullandı.

Finlandiya Fotoğraf Müzesi de yayımladığı mesajda, "Gazze'de derhal insani ateşkes sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması, Gazze'ye sınırsız ve sürekli insani yardım erişimi sağlanması gerekiyor." değerlendirmesine yer verdi.

Müzisyenler Birliği, internet sitesinden yaptığı çağrıda, Gazze'de ateşkes talep etti ve hem Finlandiya'daki hem de dünya çapındaki karar vericilere ateşkes için destek vermesini istedi.

Helsinki'de bulunan KOM Tiyatrosu da "Finlandiya hükümetinden ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için mümkün olan her şeyi yapmasını talep ediyoruz." mesajını paylaştı.

Finlandiya'da son olarak Meclis Genel Kurulunun 7 Kasım'daki toplantısı ateşkes talep eden göstericiler nedeniyle yarıda kesilmişti.