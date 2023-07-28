Finlandiya'da Sağcı Bakanın Irkçı Mesajları Skandalı

Finlandiya'da sağcı koalisyon hükümeti, Ekonomi Bakanı Wille Rydman'ın 2016'da attığı ırkçı mesajların basına yansımasıyla üçüncü kez ırkçılık skandalıyla sarsıldı. Rydman'ın mesajlarında başörtülüleri yasaklamayı tercih ettiği ve Naziler hakkında ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Başbakan Petteri Orpo, bu tür bir dilin kabul edilemez olduğunu belirtirken, Rydman'ın görevden alınıp alınmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Finlandiya'da sağcı koalisyon hükümeti, yönetimi devralmasının üstünden henüz bir ayı aşkın bir süre geçmesine karşın Ekonomi Bakanı Wille Rydman'ın 2016'da attığı "ırkçı mesajların" basına yansımasıyla üçüncü kez ırkçılık skandalıyla sarsıldı.

Politico'nun haberine göre, koalisyon hükümetinde görev üstlenen sağcı Gerçek Finler Partisinin 7 kabine üyesinden biri olan Rydman'ın 2016'da kız arkadaşına attığı ırkçı mesajlar, Helsingin Sanomat gazetesince ortaya çıkarıldı.

Eski kız arkadaşına, "başörtüsündense, başörtülüleri yasaklamayı tercih edeceği" mesajını gönderen Rydman, kız arkadaşının gelecekteki çocuklarına geleneksel İbranice isimler vermeyi önermesi üzerine "Biz Naziler bu tür şeylerden pek hoşlanmayız." ifadesini kullandı.

Helsingin Sanomat'a ulaştırılan mesajlara cevaben Rydman, şahsi Twitter hesabında, gazeteyi "hakkında zaten defalarca ve bariz şekilde yalan söylemiş olanlar için bir platform" olarak nitelendirdi.

Haziran 2022'de Helsingin Sanomat gazetesi, Rydman'ı genç kadınlarla tanışmak için siyasi statüsünü kullanmakla suçlayan haber yayımlanmıştı.

"Özel mesajlar olsalar bile bu tür bir dili hiçbir koşulda kabul edemeyiz"

Başbakan Petteri Orpo, Rydman'ın ırkçı ifadeler içeren mesajlarını hükümet partilerinin başkanlarıyla bu sabah görüştü.

Oppo, mesajlara dair "Özel mesajlar olsalar bile bu tür bir dili hiçbir koşulda kabul edemeyiz. Hiçbir bakan ırkçılığın hiçbir biçimine müsamaha gösteremez." ifadelerini kullanırken, Ruydman'ın bakanlık görevinden alınıp alınmayacağına dair net bir açıklama yapmadı.

Rydman'ın selefi Vilhelm Junnila da Naziler hakkındaki açıklamaları nedeniyle istifa etmişti

Halihazırda Ulusal Koalisyon Partisinin milletvekili olan Vilhelm Junnila, haziranda kurulan Ulusal Koalisyon Partisi lideri Petteri Orpo Başbakanlığındaki hükümette ekonomi bakanı olarak görev yapmıştı.

Junnila da, Naziler hakkındaki ifadeleri sonrasında haziranda istifa etmişti.

Başbakan Yardımcısı Riikka Purra da 2008'de yayımlanan çevrim içi blog gönderilerinde, "ırkçı" yorumlar yapmasıyla eleştirilmişti.