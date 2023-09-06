Finlandiya'da muhalif partiler hükümet hakkında gensoru önergesi verdi

Finlandiya'da muhalif partiler, hükümetin ırkçılık karşıtı planını eleştirerek gensoru önergesi verdi. Gerçek Finler Partisinden bakanlar Riikka Purra ve Wille Rydman hakkında da ayrı önergeler sunuldu.

Finlandiya'da muhalif partilerden üçü, hükümet hakkında, daha önce yaşanan ırkçılık skandalları nedeniyle gensoru önergesi verirken, Gerçek Finler Partisinden bakanlar Riikka Purra ve Wille Rydman hakkında da ayrı önergeler sundu.

YLE haber ajansına göre, muhalefet milletvekilleri, bugün parlamentoda yapılan genel oturumda hükümetin ırkçılık karşıtı planını sert dille eleştirdi.

Geçen hafta yayımlanan plan, hükümetin Finlandiya toplumunda ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla uygulamaya koymayı öngördüğü tedbirleri kapsıyor.

Parlamentoda tartışmalar sürerken muhalefet partilerinden üçü, açıklama yaparak daha önce yaşanan ırkçılık skandalları nedeniyle hükümet hakkında gensoru önergesi vermeyi planladıklarını açıkladı.

Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ve Sol İttifak, önergeyi parlamentoya sundu.

Parlamentoda 8 Eylül'de hükümet hakkında güven oylaması yapılması bekleniyor.

Yeşiller Partisi de Maliye Bakanı ve Gerçek Finler Partisi lideri Riikka Purra hakkında gensoru önergesi verirken, Sol İttifak da yine Finler Partisinden Ekonomi Bakanı Wille Rydman için benzer bir önerge sundu.

Sosyal Demokrat Parti adına gensoru önergesini sunan Finlandiya parlamentosunun Afganistan doğumlu üyesi Nasima Razmyar, "Hükümet ırkçılıktan vazgeçtiğini göstermekten aciz." ifadesini kullandı.

Muhalefet partileri, hükümetin ırkçılık karşıtı planlarının geç kaldığını ve uygulanmasına dair şüphelerini dile getiriyor. Hükümet, daha önce yaşanan ırkçılık skandalları nedeniyle de hedef alınıyor.

Irkçılık tartışmaları gündemde

Finlandiya'da haziran ayında kurulan sağcı koalisyon hükümetinin üyeleri, yaptıkları ırkçı paylaşımlarla gündeme geldi.

Koalisyon hükümetinde görev üstlenen sağcı Gerçek Finler Partisinin 7 kabine üyesinden biri olan Rydman'ın 2016'da kız arkadaşına attığı ırkçı mesajlar, Helsingin Sanomat gazetesince ortaya çıkarılmıştı.

Eski kız arkadaşına, "başörtüsündense başörtülüleri yasaklamayı tercih edeceği" mesajını gönderen Rydman, kız arkadaşının gelecekteki çocuklarına geleneksel İbranice isimler vermeyi önermesi üzerine "Biz Naziler bu tür şeylerden pek hoşlanmayız." ifadesini kullanmıştı.

Rydman'ın selefi Vilhelm Junnila da Naziler hakkındaki açıklamaları nedeniyle istifa etmişti

Halihazırda Ulusal Koalisyon Partisinin milletvekili olan Vilhelm Junnila, haziranda kurulan Ulusal Koalisyon Partisi lideri Petteri Orpo başbakanlığındaki hükümette ekonomi bakanı olarak görev yapmıştı.

Junnila da Naziler hakkındaki ifadeleri sonrasında haziranda istifa etmişti.

Başbakan Yardımcısı Riikka Purra da 2008'de yayımlanan çevrim içi blog gönderilerinde, "ırkçı" yorumlar yapmasıyla eleştirilmişti.

Finlandiya hükümeti, 31 Ağustos'ta toplumda eşitliği destekleyen ve ırkçılığa karşı çıkan tedbirlerin alınacağını belirten bir uzlaşıya varıldığını bildirmişti.