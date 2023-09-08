Finlandiya'da ırkçılık tartışmaları: Gerçek Finler Partisi bakanları güvenoyu aldı

Finlandiya'nın merkez sağ hükümeti ile ülkeyi sarsan ırkçılık olaylarının merkezinde yer alan Gerçek Finler Partisinden iki bakan güvenoyu aldı. Bakanların geçmişteki ırkçı yorumları ve hükümetin konuyu ele alış biçimiyle ilgili ayrı ayrı güven oylamaları yapıldı.

Finlandiya'nın merkez sağ hükümeti ile ülkeyi sarsan ırkçılık olaylarının merkezinde yer alan Gerçek Finler Partisinden iki bakan güvenoyu aldı.

Bakanların geçmişteki ırkçı yorumları ve hükümetin konuyu ele alış biçimiyle ilgili ayrı ayrı güven oylamaları yapıldı.

Milletvekilleri, Başbakan Petteri Orpo'nun kabinesi lehine 65'e karşı 106 oy kullandı.

Hükümetin yanı sıra Maliye Bakanı ve Gerçek Finler Partisi lideri Riikka Purra ile aynı partiden Ekonomi Bakanı Wille Rydman için de oylama yapıldı.

Bakan Rydman, hükümet gibi 65'e karşı 106, Bakan Purra da 65'e karşı 104 lehte oy aldı.

Irkçılık tartışmaları gündemde

Finlandiya'da haziran ayında kurulan sağcı koalisyon hükümetinin üyeleri, yaptıkları ırkçı paylaşımlarla gündeme geldi.

Koalisyon hükümetinde görev üstlenen sağcı Gerçek Finler Partisinin 7 kabine üyesinden biri olan Rydman'ın 2016'da kız arkadaşına attığı ırkçı mesajlar, Helsingin Sanomat gazetesince ortaya çıkarılmıştı.

Eski kız arkadaşına, "başörtüsündense başörtülüleri yasaklamayı tercih edeceği" mesajını gönderen Rydman, kız arkadaşının gelecekteki çocuklarına geleneksel İbranice isimler vermeyi önermesi üzerine "Biz Naziler, bu tür şeylerden pek hoşlanmayız." ifadesini kullanmıştı.

Rydman'ın selefi Vilhelm Junnila da Naziler hakkındaki açıklamaları nedeniyle istifa etmişti

Ulusal Koalisyon Partisi Milletvekili Vilhelm Junnila, haziranda kurulan, Ulusal Koalisyon Partisi lideri Petteri Orpo başbakanlığındaki hükümette ekonomi bakanı olarak görev yapmıştı.

Junnila da Naziler hakkındaki ifadeleri sonrasında haziranda istifa etmişti.

Başbakan Yardımcısı Riikka Purra da 2008'de yayımlanan çevrim içi blog gönderilerinde "ırkçı" yorumlar yapmasıyla eleştirilmişti.

Finlandiya hükümeti, 31 Ağustos'ta toplumda eşitliği destekleyen ve ırkçılığa karşı çıkan tedbirlerin alınacağını belirten uzlaşıya varıldığını açıklamıştı.

Gensoru süreci

Finlandiya'da muhalif partilerden üçü, 6 Eylül'de hükümet hakkında daha önce yaşanan ırkçılık skandalları nedeniyle gensoru önergesi verirken Gerçek Finler Partisinden bakanlar Riikka Purra ve Wille Rydman hakkında da ayrı önergeler sunmuştu.

Muhalefet milletvekilleri, hükümetin ırkçılık karşıtı planını sert dille eleştirmişti.

Sosyal Demokrat Parti adına gensoru önergesini sunan Finlandiya Parlamentosunun Afganistan doğumlu üyesi Nasima Razmyar, " Hükümet, ırkçılıktan vazgeçtiğini göstermekten aciz." ifadesini kullanmıştı.

Muhalefet partileri, hükümetin ırkçılık karşıtı planlarının geç kaldığını ve uygulanmasına dair şüphelerini dile getiriyor. Hükümet, daha önce yaşanan ırkçılık skandalları nedeniyle de hedef alınmıştı.