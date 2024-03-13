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Finlandiya Başbakanı: Rusya Batı ile uzun bir çatışmaya hazırlanıyor

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Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus medyasına yönelik açıklamalarına karşılık, 'Rusya açıkça Batı ile uzun bir çatışmaya hazırlanıyor' dedi.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus medyasına yönelik açıklamalarına karşılık, "Rusya açıkça Batı ile uzun bir çatışmaya hazırlanıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da 15-17 Mart'ta yapılacak seçimler öncesinde Rossiya 1 kanalı ve RIA Novosti Haber Ajansı için Dmitriy Kiselev'in sorularını yanıtlamış, Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını ifade ederek Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin ulusal çıkarlarını korumak açısından kesinlikle "anlamsız bir adım" olarak nitelemişti. Putin'in açıklamalarına yanıt Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo'dan geldi. Orpo, Rusya'nın "Batıyla uzun bir savaşa" hazırlandığını ve Avrupa savunmasına daha fazla koordinasyon ve harcama yapılması gerektiğini söyledi. Orpo "Rusya açıkça Batı ile uzun bir çatışmaya hazırlanıyor ve Avrupa için kalıcı ve temel bir askeri tehdit oluşturuyor. Eğer Avrupa olarak, bu meydan okumaya cevap vermede başarısız olursak gelecek yıllar tehlike ve artan saldırı tehdidiyle dolu olacak" dedi.

Avrupa Birliği ülkelerine seslenen Orpo, savunma harcamalarını arttırmaları çağrısında bulunarak birliğin kendi savunmasını daha dikkat etmesi gerektiğini dile getirerek, "Rusya yenilmez değil" dedi. - HELSİNKİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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