Finlandiya Başbakanı Marin, ikinci el elbisesiyle gündem oldu

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, festivalde giydiği payetli elbisesiyle bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, festivalde giydiği payetli elbisesiyle bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. İkinci el elbisenin yalnızca 8 Euro olduğu belirtildi.

Finlandiya'nın en genç Başbakanı Sanna Marin, geçtiğimiz hafta başkent Helsinki'de katıldığı Flow Müzik Festivalindeki kıyafetiyle ülke gündemine oturdu. Fin medyası, 34 yaşındaki Marin'in festivalde giydiği göz alıcı payetli elbisesinin ikinci el ve yalnızca 8 euro olduğunu belirtti. Kıyafet seçimiyle yine ilgi odağı olan Marin, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

34 yaşındaki başbakan olmuştu

Marin, 2019 yılında 34 yaşındayken başbakanlık koltuğuna oturarak ülke tarihindeki en genç başbakan oldu. Daha önce de kıyafetleriyle gündem olan Marin, Temmuz ayı başlarında katıldığı bir rock festivalinde deri ceketi ve yırtık şortuyla manşetleri süslemişti. - HELSİNKİ