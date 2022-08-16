Haber : Finlandiya Başbakanı Marin, ikinci el elbisesiyle gündem oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Finlandiya Başbakanı Marin, ikinci el elbisesiyle gündem oldu

Finlandiya Başbakanı Marin, ikinci el elbisesiyle gündem oldu

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, festivalde giydiği payetli elbisesiyle bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, festivalde giydiği payetli elbisesiyle bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. İkinci el elbisenin yalnızca 8 Euro olduğu belirtildi.

Finlandiya'nın en genç Başbakanı Sanna Marin, geçtiğimiz hafta başkent Helsinki'de katıldığı Flow Müzik Festivalindeki kıyafetiyle ülke gündemine oturdu. Fin medyası, 34 yaşındaki Marin'in festivalde giydiği göz alıcı payetli elbisesinin ikinci el ve yalnızca 8 euro olduğunu belirtti. Kıyafet seçimiyle yine ilgi odağı olan Marin, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

34 yaşındaki başbakan olmuştu

Marin, 2019 yılında 34 yaşındayken başbakanlık koltuğuna oturarak ülke tarihindeki en genç başbakan oldu. Daha önce de kıyafetleriyle gündem olan Marin, Temmuz ayı başlarında katıldığı bir rock festivalinde deri ceketi ve yırtık şortuyla manşetleri süslemişti. - HELSİNKİ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Togo Cumhuriyeti Finlandiya Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title