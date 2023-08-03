Finlandiya Başbakanı: Irkçı söylemler partinin desteğini azaltıyor

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, yapılan anketlerde partisine desteğin azalmasının nedenlerinden birinin son dönemde gündeme gelen ırkçı söylemler olduğunu belirtti. Orpo, ırkçılık tartışmalarına son vermenin önemli olduğunu vurgulayarak, hükümetin ırkçılığa müsamaha göstermeyeceğini açıkladı.

Finlandiya Başbakanı ve Ulusal Koalisyon Partisi (NCP) Genel Başkanı Petteri Orpo, yapılan anketlerde partisine desteğin azalmasındaki nedenlerden birinin son dönemde gündeme gelen ırkçı söylemler olabileceğini belirtti.

Orpo, Finlandiya haber ajansı YLE'ye verdiği röportajda, ırkçılık tartışmalarının partinin azalan desteği üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Irkçılığın ciddi bir tartışma konusu olduğunu belirten Orpo, "Ben dahil olmak üzere Finliler bu konuda endişe duyuyor. Bu durum kesinlikle bu anket sonucuna da bir ölçüde yansıyor." ifadesini kullandı.

Orpo, ırkçılık tartışmalarına son vermenin önemli olduğunun altını çizerek, "Şahsen, hükümetin çalışmalarında hiçbir ırkçılık ya da ayrımcılığa müsamaha gösterilmemesini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu konunun üzerine gidilecek ve gerekirse bu kuralın çiğnenmesi halinde bakan değişikliğine gidilebilecek." diye konuştu.

Finlandiya hükümetinin ırkçılığın hiçbir türüne müsamaha göstermeyeceğini açıkça ortaya koyan bir mesaj yayınlayacağını açıklayan Orpo, "Ayrımcılık karşıtlığını, eşit ve ırkçılık karşıtı bir Finlandiya'yı teşvik edecek önlemler için yüzlerce uzmandan daha fazla fikir alınarak çok somut ve ayrıntılı bir program açıklanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Irkçılık tartışmaları gündemde

Finlandiya'da sağcı koalisyon hükümeti, yönetimi devralmasının üstünden henüz bir ayı aşkın bir süre geçmesine karşın Ekonomi Bakanı Wille Rydman'ın 2016'da attığı "ırkçı mesajların" basına yansımasıyla üçüncü kez ırkçılık skandalıyla sarsılmıştı.

Koalisyon hükümetinde görev üstlenen sağcı Gerçek Finler Partisinin 7 kabine üyesinden biri olan Rydman'ın 2016'da kız arkadaşına attığı ırkçı mesajlar, Helsingin Sanomat gazetesince ortaya çıkarılmıştı.

Eski kız arkadaşına, "başörtüsündense başörtülüleri yasaklamayı tercih edeceği" mesajını gönderen Rydman, kız arkadaşının gelecekteki çocuklarına geleneksel İbranice isimler vermeyi önermesi üzerine "Biz Naziler bu tür şeylerden pek hoşlanmayız." ifadesini kullanmıştı.

Rydman'ın selefi Vilhelm Junnila da Naziler hakkındaki açıklamaları nedeniyle istifa etmişti

Halihazırda Ulusal Koalisyon Partisinin milletvekili olan Vilhelm Junnila, haziranda kurulan Ulusal Koalisyon Partisi lideri Petteri Orpo başbakanlığındaki hükümette ekonomi bakanı olarak görev yapmıştı.

Junnila da Naziler hakkındaki ifadeleri sonrasında haziranda istifa etmişti.

Başbakan Yardımcısı Riikka Purra da 2008'de yayımlanan çevrim içi blog gönderilerinde, "ırkçı" yorumlar yapmasıyla eleştirilmişti.

YLE'nin son anketine göre NCP'nin desteği 2,3 puan azaldı ve birinciliği, eski Başbakan Sanna Marin'in Sosyal Demokrat Partisine (SDP) kaptırdı.