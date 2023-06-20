Finlandiya Başbakanı: Avrupa güvenliği ciddi tehditlerle karşı karşıya

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Avrupa güvenliğinin son yılların en ciddi tehditleriyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Hükümetimiz, Finlandiya'nın güçlü bir NATO üyesi olarak konumunu güçlendirmek ve aktif bir Avrupa Birliği (AB) politikasını desteklemekle görevlidir." dedi.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Avrupa güvenliğinin son yılların en ciddi tehditleriyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Hükümetimiz, Finlandiya'nın güçlü bir NATO üyesi olarak konumunu güçlendirmek ve aktif bir Avrupa Birliği (AB) politikasını desteklemekle görevlidir." dedi.

Orpo, Başbakan seçildikten sonra ilk ziyareti Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'ye gerçekleştirdi.

Burada yaptığı konuşmada, Finlandiya halkının değişim için oy verdiğini vurgulayan Orpo, toplam dört parti olarak koalisyon hükümeti kurduklarını ifade etti.

Orpo, müzakereye katılan partilerin ülkenin ekonomik durumunu düzeltmek ve ekonomik büyümeyi sağlamak gibi konularda ortak görüş paylaştıklarına dikkati çekerek, "Gelecekte refahı sağlamak istiyorsak, imkanlarımızın ötesinde yaşamamalıyız." ifadesini kullandı.

Güvenin başarılı bir hükümetin temeli olduğunun altını çizen Orpo, her konuda toplumun farklı kesimlerinden uzmanlar, temsilciler ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelip görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Orpo, Avrupa güvenliğinin son yılların en ciddi tehditleriyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Hükümetimiz, Finlandiya'nın güçlü bir NATO üyesi olarak konumunu güçlendirmek ve aktif bir AB politikasını desteklemekle görevlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin gelecek enerji politikalarına da değinen Orpo, "Büyüme yaratırken aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele etmemize yardımcı olan temiz enerjiye yatırım yapacağız. Evlerimizin, sokaklarımızın ve sınırlarımızın güvenli olmasını sağlayacağız. Yeni hükümet sorumluluk almaya ve Finlandiya'nın ve halkının yararına olacak kararları almaya kararlıdır." diye konuştu.