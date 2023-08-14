Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb'u cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istiyor

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Alexander Stubb'u aday göstermek istediklerini açıkladı.

Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda paylaşımda bulunan Orpo, 2024 Cumhurbaşkanı Seçimleri'ne ilişkin kapsamlı tartışmalar yaptıklarını kaydetti.

Orpo, "Ulusal Koalisyon Partisi Yürütme Kurulu adına, Alexander Stubb'dan cumhurbaşkanı adayı olmasını rica edeceğim. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanı adayı konusunda iyi ve kapsamlı bir tartışma yürütmüştür. Sayın Stubb, başkanlık seçimlerinde Ulusal Koalisyon için mükemmel bir aday olacaktır." ifadelerini kullandı.

Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimleri altı yılda bir düzenleniyor.

2018'deki seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, oyların yüzde 62,64'ünü alarak seçilmişti.

Diğer adaylar Pekka Haavisto yüzde 12,40, Laura Huhtasaari yüzde 6,93 ve Paavo Vayrynen yüzde 6,19 oy yüzdesiyle seçimi tamamlamıştı.

Merkez Partinin adayı Matti Vanhanen yüzde 4,09, Tuula Haatainen yüzde 3,25, Merja Kyllönen yüzde 3,01 ve Nils Torvalds yüzde 1,50 oy almıştı.