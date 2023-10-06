Finlandiya Başbakanı AB'nin Genişlemesini Destekliyor

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, küresel olarak daha güçlü bir Avrupa Birliğine (AB) ihtiyaç olduğunu belirterek, AB'nin genişlemesini desteklediğini söyledi. Orpo, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Kiev'e desteğin sürmesi gerektiğini vurguladı.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, küresel olarak daha güçlü bir Avrupa Birliğine (AB) ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bence bu AB için siyasi bir gereklilik. Bugün de genişleme konusunu görüşmeye başlamamız gerekiyor." dedi.

AB dönem başkanlığını yürüten İspanya'nın organizasyonunda Granada kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katılan Orpo, Ukrayna- Rusya Savaşı'nda Kiev'e desteğin sürmesi gerektiğini söyledi.

Orpo, AB'nin genişlemeye dair raporunu beklediklerinin altını çizerek, "Tüm ülkelerle müzakereleri nasıl sürdüreceğimiz buna bağlı ve süreç açık ve net olmalı. Tüm devletler kriterleri yerine getirmek zorunda." ifadelerini kullandı.

Küresel olarak daha güçlü bir AB'ye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Orpo, "Bence bu AB için siyasi bir gereklilik. Bugün de genişleme konusunu görüşmeye başlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Letonya Başbakanı Evika Silina da bugünkü toplantıda AB'nin genişlemesine ilişkin önceliklerin ele alınacağını dile getirerek, "Ancak ana konumuz ve temel önceliğimiz Ukrayna olmaya devam edecek. Ukrayna'yı mali, askeri ve siyasi olarak desteklememiz gerektiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Başbakan Silina, konuşmasına şöyle devam etti:

"Aynı zamanda yüksek enflasyon, yasa dışı göç ve diğer konular gibi toplumumuz için önemli olan başka meseleler de var. Bugün bu meseleleri de ele alabileceğimize inanıyorum. Genişlemeden bahsedecek olursak, bunun Avrupa'nın çok daha güçlü, müreffeh ve güvenli hale gelmesi için yeni bir fırsat olduğuna inanıyorum."

Estonya Başbakanı Kaja Kallas ise AB'nin genişlemesini desteklediklerine dikkati çekerek, "AB'ye gerçekten katılmak isteyen tüm ülkeleri, gerekli reformları yapmaları ve bizim yaptığımız gibi adımlar atmaları halinde destekliyoruz." dedi.