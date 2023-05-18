Fındıklı Belediye Başkanı: Mevcut iktidar ve il genel meclisi 258 yıllık camiyi korumamızı istemedi

Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Kent Meydanı Projesi'yle 258 yıllık camiyi koruyarak meydan yapmak istediklerini belirterek, 'Kentin kimliği bu cami olmuş. 258 yıllık olan bu camiyi koruyalım dedik ama mevcut iktidar ve il genel Meclisi bu camiyi korumamızı istemedi' dedi.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Kent Meydanı Projesi'yle 258 yıllık camiyi koruyarak meydan yapmak istediklerini belirterek, "Kentin kimliği bu cami olmuş. 258 yıllık olan bu camiyi koruyalım dedik ama mevcut iktidar ve il genel Meclisi bu camiyi korumamızı istemedi" dedi.

Fındıklı'da belediyenin Kent Meydanı Projesi için başlattığı imza kampanyası sürüyor. İmza standında açıklama yapan Fındıklık Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, şunları söyledi:

"CAMİYİ KORUYALIM DEDİK MEVCUT İKTİDAR İSTEMEDİ"

"Hepimizin bir kimlik kartı var, bizi tarif eden. Gelişmiş ülkelerde de kentlerin kimliği kent meydanlarıdır. Kent meydanıyla anılır ve öyle söylenir. Bu alan aslında sizler tarafından kent meydanı olarak tayin edilmiş. Kentin kimliği bu cami olmuş. 258 yıllık olan bu camiyi koruyalım dedik ama mevcut iktidar ve il genel meclisi bu camiyi korumamızı istemedi. Cumhurbaşkanı genelgesinde insan hakları eylem planı olarak, 'kırılgan kesimlerin korunması ve toplumsal refahın güçlendirilmesi amacı, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrenin korunması hedefi altında belirtilen tüm şehirlerde herkes için erişilebilir meydanlar oluşturulacaktır' deniyor. Cumhurbaşkanımız bunu diyor. Biz bunu görev edindik halkımız refah kentte yaşasın diye bunun için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlendiriliyor. 11.01.2022 tarihinde buna dair 'şehir yaşamında bireyler tarafından en yaygın kullanılan alanlardan biri olduğu bu anlamda meydanların şehirlerde yaşayan insanların boş zamanlarını değerlendirdiği, ortak toplumsal sorunları tartıştıkları alanlar olarak oluşturulduğu ve zaman içerisinde ticari fonksiyonların merkezi haline geldiği, tarihin yansıtıldığı' ifade edilerek buna dair bizim de bağlı olduğumuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Bölge Müdürlüğü bunu tariflemiş.

"CHP'Lİ BELEDİYE OLDUĞUMUZ İÇİN SUÇLU OLDUK"

Valiliğe, İl Özel İdare'ye yazı yazdık. Boşalan yurt binasını bize tahsis edin, biz kendi belediye binamızı yıkalım. Yurt binası da çok yüksek beş katlı olduğu için onu iki katlı belediye binası yapalım Cami etrafında çay bahçesiyle birlikte burası bir kent meydanı olsun dedik. 2022'nin birinci ayında başvurduk. Tabii biz başvurduk suçlu olduk, niye? CHP'li belediyeyiz, camiyi koruyoruz çünkü. Kimileri başka türlü propaganda yapıyor, camiyi koruyalım ve 300 yıl daha bu Fındıklı bu camiyle anılsın dedik. AKP Fındıklı İlçe yönetimi ivedilikle müdahil oldu, görevi çocuklarımızın eğitimi olan Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü'ne bağlı öğretmenevine tahsis edilmesi için başvuru yaptılar bizim başvurumuzdan on ay sonra. Asıl görevi bizim çocuklarımız eğitmek olan Milli Eğitim orada otelcilik yapacak. Orada oturan da bizim çocuklarımızı düşünmüyor.

"AKP'LİLERDEN DE MHP'LİLERDEN DE FINDIKLI İÇİN İMZA İSTİYORUM"

Valimize gittim, projeyi anlattığımda çok güzel ve doğru bir proje olduğunu söyledi ama ne yazık ki herhalde siyasilere yenilmiş oldu çünkü o da bu kararı onayladı. 11.11.2022 tarihinde İl Genel Meclis üyelerinden 27 kabul, Başar Cumhur, Ömer Hocaoğlu ve Bedirhan Hacıislamoğlu'nun karşı oyuyla, üç ret oyuyla, Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü'ne otel yapılsın diye verildi. 'Ercüment din düşmanı' diyorlar, biz camiyi koruyalım kent meydanı kuralım diyoruz, yapamazsın çünkü sen CHP'lisin diyorlar. Siyaseten düşünmüyorum, AKP iktidarı bunu yapıyor bize ama ben her evden, AKP'lilerden de MHP'lilerden de Fındıklı için imza istiyorum. Fındıklı on bin imza toplasın, valiliğe götürelim bunu. Burasını kent meydanı yapmak üzere o alanı bize tahsis edin, 258 yıllık camimizle birlikte burası yeşil alana, insanların nefes aldığı alana, çay bahçesiyle bütünleşik bir alana dönüşsün. Mimarlarımız ve peyzaj mimarlarımız çalışmaları yaptı, camiyi yıkmak değil camiyi koruyan biziz. Dün Fındıklı'da cami yıkan kimdi onu da biliyoruz. 258 yıldır ayakta duran bu camiyi korumamız gerektiği için biz bu projeyi geliştirdik. Siyasi iktidara, il genel meclisime, valime sesleniyorum; bu kadar kutuplaşma, bu kadar ötekileştirmeye dur deyin. Biliyorum 28 Mayıs'ta bu düzen değişecek oraya kalmadan tarih sizi bu şekilde yazsın Fındıklı'da 258 yıllık caminin korunması için, kent meydanı oluşturulması için bu tahsisi yapın. 28'inden sonra zaten bu ülkeyi özgürlüklere kavuşturacağımıza inanıyorum, Cumhurbaşkanımız iktidara geldiği zaman zaten alacağız burayı ama bu iş size yazsın valim gelin Fındıklı halkının isteğini gerçekleştirin.

"HALKIMIZIN DOĞAL HAVA ALABİLECEĞİ BİR ORTAM YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Önce belediye binasını komple yıkıyoruz, diğer binanın da yüksek olduğu için camiyi kapatmasını önlemek için yıkıp iki katlı butik güzel bir belediye binası oluşturulabilir. Kaymakamlık gelirse birlikte bir plan yapılır o zaman daha yüksek katlı olması gerekiyor ama benim tercihim buranın komple yıkılıp yöre mimarisine uygun iki katlı bir belediye binası ve 258 yıllık camiyle bütünleşik yapıda bir meydan. Şu an burası bir buçuk yıldır boş, bize vermemek için milli eğitime tahsis ettiler."

Yapılması için imza toplanan Fındıklı Kent Meydanı Projesini hazırlayan peyzaj mimarı ise, "Görüntüyü daha güzelleştireceğiz, daha geniş açık ve yeşil alanları arttırıyoruz. Oturma birimlerinde halkımız meydana gelip doğal bir hava alabileceği bir ortam yaratmaya çalışıyoruz" dedi. Bir diğer mimar, "Kent meydanı yapmaya çalıştık, cami aynı şekilde duruyor. Yalnızca belediye binası yıkılacak. Daha geniş kapsamlı bir meydan yapmaya çalıştık projemizde" diye konuştu.

"RAHATÇA GEZEBİLECEK BİR MEYDAN İSTİYORUZ"

Alanda projenin gerçekleşmesi için imza veren yurttaşlar ise şu açıklamalarda bulundu:

-Proje Fındıklı'nın daha güzel bir kent olması için. Meydanda daha geniş bir cumhuriyet alanı oluşmasını istiyoruz. Belediyemizin başka bir yerde yapılarak görsel olarak güzel olması ve tarihi camimizin görüntüsünün tam şehrin göbeğinde çok daha güzel görünmesi için bu imza kampanyası başlamıştır.

-Partimizin yükselmesini istiyorum, doğrulukla. Çalmakla çırpmakla değil.

-Güzel bir proje, belediye başkanımıza katılıyorum, şimdiden hayırlı olsun.

-Tabi ki camiyi koruyacağız, Fındıklı'nın geniş bir alana ihtiyacı vardı, bu proje gerçekleşecek bunu istiyoruz. Rahatça gezebilecek bir meydanımız olsun istiyoruz.

Tabii ki destekliyoruz, her zamanki gibi desteklemeye mecburuz, meydan bırakmayacağız onlara."