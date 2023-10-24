Filistinliler Macron'u protesto etti

Filistin'in başkenti Ramallah'ta göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protesto etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından Filistin'in başkenti Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Abbas yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik "saldırıya" derhal son verilmesi ve Filistin halkının korunması için çağrıda bulundu. Macron ise, "Hiçbir şey Gazze Şeridi'nde sivillerin acı çekmesini haklı gösteremez" dedi.

Filistinliler ise Ramallah'ta sokağa inerek, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına destek veren Macron'u protesto etti. - RAMALLAH