Filistinliler İsrail makamlarının ev boşaltma isteğine karşı protesto düzenledi

Filistinliler ile İsrailli solcu aktivistler, İsrail makamlarının evlerini boşaltmalarını istediği Filistinli Sub Leben ailesine destek gösterisi düzenledi. Eylemciler, Filistin topraklarındaki İsrail işgalini ve Yahudi yerleşimciler için Filistinlilerin evlerinin boşaltılmasını protesto etti. İsrailli sağcı bir grup ise aşırılık yanlısı sloganlar atarak göstericileri uzaklaştırılmasını istedi. Filistinliler ve İsrailli solcu aktivistler daha sonra evleri yıkım tehdidi altında bulunan Filistinli ailelerin yaşadığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'ne geçti.

Filistinliler ile İsrailli solcu aktivistler, İsrail makamlarının evlerini boşaltmalarını istediği Filistinli Sub Leben ailesine destek gösterisi düzenledi.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'ya çok yakın bir noktada bulunan Sub Leben ailesinin evinin karşısında toplanan eylemciler, Filistin topraklarındaki İsrail işgalini ve Yahudi yerleşimciler için Filistinlilerin evlerinin boşaltılmasını protesto etti.

Bu sırada ellerinde İsrail bayraklarıyla gösteri alanına gelen İsrailli sağcı bir grup da aşırılık yanlısı sloganlar attı, polisten göstericileri alandan uzaklaştırmasını istedi.

Filistinliler ile İsrailli solcu aktivistler ise bir süre sonra evleri yıkım tehdidi altında bulunan Filistinli ailelerin yaşadığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'ne geçti.

Sub Leben ailesi 45 yıldır mücadele ediyor

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'ya çok yakın bir noktada evi bulunan Sub Leben ailesi, Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimci örgütlerin evlerinden zorla çıkarmaya çalıştığı 6 aileden biri.

Kudüslü aile, 45 yıldır önce İsrail hükümeti ardından da Yahudi yerleşimci örgütlerinin girişimlerine karşı yasal mücadele verse de İsrail makamları, evi boşaltmaları için aileye 11 Haziran'a kadar mühlet tanımıştı.

İsrail makamları, son olarak aileye tahliye kararını bu ay uygulayacağını bildirmişti.

Doğu Kudüs, yerleşimci örgütlerin istilası altında

Filistin mahallelerinin merkezindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek için yürütülen tahliye davalarında, Yahudilere ayrıcalık sağlayan İsrail yasaları esas alınıyor.

Sub Leben ailesi ve benzer durumdaki diğer Filistinli ailelerin tahliye davaları, yerleşimci gruplar tarafından İsrail'in 1970 tarihli "Hukuki ve İdari İşler Yasası" temel alınarak açılıyor.

Söz konusu yasa, şu anda bu mülklerin çoğunda Filistinliler yaşamasına rağmen 1948'den önce Doğu Kudüs'te Yahudilere ait olduğu iddia edilen varlıklar için uygulanıyor ve yalnızca Yahudilere toprak iadesi hakkı sağlıyor.

Filistinlilerin, halihazırda mülklerini geri almaları içinse hiçbir paralel yasal mekanizma mevcut değil. Tam tersine, 1950 tarihli "Gaiplik Yasası", 1948 savaşı sonrası İsrail'e dönüşen topraklarda evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin bu mülklerini geri almalarını kesin bir şekilde engelliyor.

Tahliyeyle karşı karşıya kalan Filistinlilerin çoğu, 1948'de İsrail tarafında evlerini kaybeden ve şimdi ikinci, hatta üçüncü kez yerinden edilmek üzere olan Filistinli mültecilerden oluşuyor.

İsrail devlet kurumlarının ve uluslararası Siyonist kuruluşların desteğini alan yerleşimci örgütleri, eski sahipleri olduğu iddia edilen Yahudilerle veya burada oturanlarla hiçbir ilişkileri olmamasına rağmen, bu evlerin mülkiyet haklarına çeşitli yollarla el koymak için çalışıyor.

İsrail Adalet Bakanlığına bağlı Genel Muhafızlık birimi de yerleşimci örgütlerin 1970 tarihli yasa yoluyla Filistinli ailelere karşı tahliye davaları başlatması ve bu mülkleri Filistinlilerden "geri alması" için yasal platform sağlıyor.