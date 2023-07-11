Filistinli Yetkililer İsrail'e Düşmanca Eylemlere Son Vermesini İstedi

Filistinli yetkililer, İsrail'e çağrıda bulunarak Batı Şeria'daki düşmanca eylemlerine son vermesini istedi. İsrail'in Filistin Yönetimi'nin çöküşünü önleyecek adımlara destek vereceği açıklamasını reddeden Filistinli yetkililer, İsrail'in halka yönelik saldırılarına son vermesini ve işgali sonlandırmasını talep etti.

RAMALLAH, 11 Temmuz (Xinhua) -- Filistinli yetkililer Pazartesi günü yaptıkları açıklamayla İsrail'e, Filistin Yönetimi'ni sözde çöküşten koruyacağını iddia etmek yerine Batı Şeria'daki düşmanca eylemlerine son verme çağrısında bulundu.

Filistinli yetkililer, İsrail'in Pazar günü yaptığı açıklamada Filistin Yönetimi'nin uluslararası siyasi arenada İsrail aleyhine hareket etmekten vazgeçmesi halinde, İsrail'in Filistin Yönetimi'nin çöküşünü önleyecek adımlara destek vereceği şeklindeki açıklamasını reddettiklerini bildirdi.

Resmi açıklamada, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısında sarf ettiği "İsrail'in yapması gereken şey halkımıza yönelik saldırılarına son vermek, insanları öldürmekten ve yerleşimlerden vazgeçmek... ve uluslararası meşruiyet ve hukuk temelinde işgali sonlandırma yoluna dönmektir" şeklindeki sözlerine yer verildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yayımlayarak, "İsrail'in Filistinlilere sunmaya kalktığı şey temelde uluslararası hukuk, Cenevre Sözleşmeleri ve imzalanan anlaşmalar uyarınca İsrail'e yüklenen yükümlülüklerdir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Yapılması gereken, İsrail'in hakiki bir siyasi müzakere sürecine katılımına hazırlık olarak tüm yasadışı ve tek taraflı önlemlerini sona erdirmesi, imzalanan anlaşma ve mutabakatlara riayet etmesidir" ifadeleri yer aldı.

İsrail'in 3 Temmuz'da Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine ve kentteki mülteci kampına düzenlediği iki günlük büyük ölçekli askeri saldırının ardından Filistin Yönetimi, İsrail'le her türlü temas ve görüşmeleri durdurma, güvenlik koordinasyonunu askıya almayı sürdürme kararı vermişti.

İki tarafın verdiği bilgilere göre, 3 Temmuz'da başlayan saldırıda 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıda İsrail ordusundan bir subay da hayatını kaybetmişti.